توقعات تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة للبنات.. «اعرفي هتدخلي إيه»

تطلع طالبات الثانوية الأزهرية إلى معرفة توقعات تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، خاصة بعد إعلان واعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية منذ أيام، إذ ترغب عدد منهن إلى الالتحاق بكلية الصيدلة كونها من أحلامهن.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات

وعلى الرغم من عدم إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي حتى الآن، إلا أن الطالبات تلجأن إلى الاستعانة بتنسيق العام الماضي 2022، ومقارنته بمعدل الدرجات الحالية لتوقع الحدود الدنيا للكليات باعتباره مؤشرا لتنسيق 2023، خاصة مع تقارب درجات المواد، ما يجعل النسبة بين التنسيق الماضي والحالي تزيد أو تقل ما بين 1 إلى 2%، ما ينطبق أيضا على تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات في العام الحالي مقارنة 2022.

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وبحسب مقارنة تنسيق العامين الحالي والماضي، يتوقع أن يكون تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات نحو 93.38%، وفقا لمقارنة درجات العام الجديد بما سبقه في 2022، ولذلك تأمل الطالبات في الالتحاق بكلية أحلامهن في جامعة الأزهر بمدينة نصر.