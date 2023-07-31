توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين.. اطمن على مستقبلك

بعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 بنسبة نجاحة 52.38 %، تساءل البعض من طلاب الشعبة الأدبية عن توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين.

وبخصوص توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين فمن المتوقع أن يكون تنسيق العام الحالي مختلفا عن العام الماضي في الثانوية الأزهرية 2022.

ونقدم خلال السطور التالية توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين وبنات من تنسيق العام الماضي 2022 والذي جاء بمجموع 625 درجة أي نسبة 96.15%، وبحسب المؤشرات من المنتظر أن يكون تنيسق الكلية للعام الحالي مقاربا له.

عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

ويقع عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين داخل الحرم الجامعي، بجامعة الأزهر في مدينة نصر بالقاهرة