تعرف على توقعات تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة بنات

تبحث طالبات الثانوية الأزهرية عن تنسيق الكليات بعد ظهور واعتماد النتيجة منذ أيام، منها توقعات تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»، التي ترغب عدد من طالبات الأزهر الالتحاق بها، ولكن تنتظرن معرفة الدرجات التي تحتاجها الكلية للالتحاق بها.

تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة بنات

وحتى الآن لم يتمّ الإعلان عن تنسيق كليات الثانوية الأزهرية 2023، إلا أنَّ الطالبات تستعن بتنسيق كليات العام الماضي 2022، محاولات معرفة الحدود الدنيا للكليات، واستخدامها كمؤشر لتنسيق العام الحالي 2023، خاصة أنَّ الدرجات متقاربة، إذ تزيد أو تقل بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2% مقارنة بالعام الماضي 2022، الأمر ذاته ينطبق على تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة بنات.

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ويتوقع أنَّ يكون تنسيق الأزهر في كلية طب الأسنان بنات لهذا العام 2023 نحو 94.62%، وفقًا لمؤشرات العام الماضي 2022 ومقارنتها بدرجات العام الجديد، إذ تتمنى طالبات الأزهر الالتحاق بالكلية التي يأملونها في جامعة الأزهر بمدينة نصر.