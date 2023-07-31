بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، أعلنت بوابة الأزهر إتاحة رابط الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 علوم إسلامية عبر بوابة الأزهر، لطلاب الثانوية الأزهرية، من أجل البدء في تقديم الطعون في النتائج، خلال الفترة المقبلة.

رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 علوم إسلامية

وأعلن الأزهر تفعيل رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 علوم إسلامية عبر بوابة الأزهر، وبدأ تلقي الطلبات منذ أمس، ومن المقرر أن يستمر المجال مفتوحا أمام طلاب الثانوية الأزهرية 2023 من أجل الطعن على النتيجة والتظلم لمدة 30 يومًا، أي أنّ يوم 30 من شهر أغسطس المقبل سيكون اليوم الأخير.

ويمكن دفع رسوم التظلم عبر رابط طعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 علوم اسلامية عبر بوابة الازهر، والتي تصل إلى 100 جنيه مقابل المادة الواحدة، وأتاحت بوابة الأزهر إمكانية الدفع الالكتروني، من أجل التسهيل على طالب الثانوية الأزهرية 2023 مسألة الطعن في النتيجة أو التظلم.

رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن الوصول لرابط طعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 علوم إسلامية عبر بوابة الأزهر من خلال البوابة، وذلك عن طريق الضغط هنــــا، كما حدد الأزهر مواعيد عمل من أجل تلقي طلبات الطعون والتظلمات خلال اليوم، والتي تبدأ في تمام الثامة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.