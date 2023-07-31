الرئيس السيسي يُصدق على إلغاء إعفاءات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قرار جمهوري بصدور القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المُقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.

إعفاءات الضرائب للأنشطة الاستثمارية

ونصت المادة الأولى من القرار على: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».

استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بالقانون

ونصت المادة الثانية من القرار على: «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها».