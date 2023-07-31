أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في قنا.. 200 جنيه لكل مادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد فتح باب التظلمات على نتائج امتحان الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، وحددت أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في قنا، التي تبدأ الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس، لمدة 15 يومًا، حتى 17 من الشهر نفسه.

اماكن تظلمات طلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظة قنا

وبحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، فإن مقر تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2023 بمحافظة قنا، سيكون في مدرسة قنا الابتدائية المشتركة بجوار مستشفى الهلال الأحمر، وخلف مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، ومدرسة مدينة العمال الابتدائية أمام جامع الوحدة.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة قنا

حدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التظلم لكل مادة على نتيجة الثانوية العامة 2023، وهو مبلغ قدره 200 جنيه لكل مادة، وتوضع باسم صندوق تنمية التعليم، وحدد خطوات التظلم كالتالي:

- يقدم الطالب التظلم أولا إلكترونيًا، ويحدد المواد المراد التظلم فيها.

- يُحدد موعد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- يتجه الطالب إلى مقر التظلم على نتيجة الثانوية العامة في الموعد المحدد، ثم يطلع على نموذج الإجابة وورقة الإجابة ويبدي ملاحظاته.

- يُحظر استخدام الهاتف المحمول في أثناء عملية الاطلاع.

- يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة، في الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك، لمعرفة نتيجة تظلمه.

- في حالة ثبت له الحق في تعديل درجاته بالزيادة، يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالتعديل.

- تُخطر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة، بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.