أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة أوائل الثانوية العامة 2023، واتصل بهم لتهنئتهم لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى، ويشغل الكثير من الأهالي والطلاب، البحث عن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية، حتى يتسنى للطالب الدخول إلى الكلية التي يتطلع لها من الشعبيتين الأدبي والعلمي.

رسوم قيمة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدقهلية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ رسوم قيمة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، تبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة.

وأكدت أنّ التظلم سوف يتم على مرحلتين، الأولى من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة، وبعد قبول التظلم، يتم التوجه لأماكن الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم بشأنها الطالب.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية

كما أوضحت الوزارة، أنها خصصت، أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية، وتقع المكاتب داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة.

كما توجد لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)، التي تضم 3 مديريات وهي الدقهلية، الشرقية، دمياط، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.