أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة.. وطريقة التقديم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية للصف الثالث الثانوي، بعد ساعات قليلة من اعتماد وظهور النتائج بشكل رسمي .

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة

وأوضحت التربية والتعليم أن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة هي المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتضم 6 مديريات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم».

وأضافت أن رسوم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 هي 200 جنيه عن كل مادة، مشيرة إلى أنّ التظلم يجرى على مرحلتين، الأولى من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة، وبعد قبول التظلم يجرى التوجه لأماكن الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم بشأنها الطالب.

أماكن مكاتب التظلمات على نتيجة الثانوية 2023 في المحافظات

- طلاب الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، يمكن تقديم التظلمات للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)، وذلك في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

- طلاب الدقهلية، الشرقية، دمياط التظلم في مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة، توجد لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب).

- طلاب مديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، يمكن التظلم في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، وذلك في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

- طلاب المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، التظلم في لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، وذلك في مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

- طلاب قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، تقديم التظلمات في لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا، وذلك في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا.

روابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من الوطن

تيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة