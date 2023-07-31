شروط وتكاليف الدراسة في روسيا للمصريين.. «إزاي تاخد الفيزا بسهولة»

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة شروط وتكاليف الدراسة في روسيا للمصريين، إذ تعد روسيا واحدة من دول العالم التي تمتلك عدة جامعات متطورة، وبها عدد كبير من الجالية المصرية، الذين يتوافدون إليها بشكل مستمر على مدار العام مع بداية كل عام دراسي.

شروط وتكاليف الدراسة في روسيا للمصريين

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» شروط وتكاليف الدراسة في روسيا للمصريين، وطرق الحصول على فيزا الدراسة المطلوبة للالتحاق بالجامعات الروسية، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

تضمن شروط وتكاليف الدراسة في روسيا للمصريين عدة بنود، وهي كالتالي:

شروط الدراسة في روسيا للمصريين

- حصول الطالب على إفادة صحية تؤكد عدم إصابته بأي أمراض مزمنة مثل نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

- يحضر الطالب بيان نجاح من الثانوية العامة أو ما يعادلها، بشرط ترجمتها باللغة الروسية، وموثقة من وزارة الخارجية المصرية.

- تقديم 4 صور شخصية خاصة بالمتقدم بخلفية بيضاء.

- يستخرج الطالب شهادة ميلاد كمبيوتر، بعد توثيقها من وزارة الخارجية المصرية.

تكاليف الدراسة في روسيا للمصريين

بعد معرفة شروط الدراسة في روسيا للمصريين، يمكن الإشارة إلى تكاليف الدراسة في روسيا للمصريين، وتأتي كالآتي:

التكاليف الدراسية في روسيا للمصريين: تتميز الجامعات الروسية بجودة وتطور الأنظمة التعليمية، بالإضافة إلى التكاليف المنخفضة التي تختلف بشكل عن بعضها بشكل طفيف طبقًا للجامعة التي يريد الطالب المصري الالتحاق بها، فتتراوح ما بين 2000 إلى 8000 دولار سنويًا، وفقا لما ذكرته الصحف الروسية.

شروط الحصول على فيزا الدراسة في روسيا

وتشمل شروط الحصول على فيزا الدراسة في روسيا، تحميل استمارة طلب من علي الموقع الرسمي للسفارة الروسية.

- امتلاك الطالب شهادة صحية تثبت عدم إصابته بأي مرض.

- إحضار الطالب صورة من جواز السفر الخاص به بشرط أن يكون جواز السفر سارٍ.

- إحضار رسالة الدعوة الممنوحة للطالب من قبل وزارة الشؤون الخارجية أو مكتبها الإقليمي أو الجامعة التي يرغب الالتحاق بها.

- إحضار الشهادات والمؤهلات الدراسية الخاصة بالطالب.

- إيصال يثبت دفع الرسوم في الجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.