أخبار روسيا وأوكرانيا.. بوتين يأمر باستخدام الأسلحة النووية في هذه الحالة

كشف نائب رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا، دميتري ميدفيديف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر مرسوماً بقانون يتضمن القواعد والحالات التي يمكن لروسيا فيها استخدام الأسلحة النووية، في خطوة تثير مزيداً من المخاوف بشأن تصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، إلى صراع نووي.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قوله إن موسكو ستضطر إلى استخدام الأسلحة النووية في حالة إذا ما كان الهجوم المضاد، الذي تشنه القوات الأوكرانية ضد مواقع الجيش الروسي، ناجحاً، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ميدفيديف إلى إمكانية استخدام السلاح النووي في الأزمة الراهنة.

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وتحدث ميدفيديف عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «ستضطر روسيا إلى التراجع عن عقيدتها النووية في مثل هذا السيناريو، دعنا نتخيل لو الهجوم الذي يدعمه الناتو، كان ناجحاً، وقاموا بتمزيق جزء من أرضنا، سنضطر إلى استخدام سلاح نووي، وفقاً لقواعد مرسوم صادر عن الرئيس بوتين».

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي يترأسه بوتين، أنه «ببساطة لن يكون هناك خيار آخر، لذلك يجب على أوكرانيا والغرب أن يصلوا من أجل عدم اشتعال حريق نووي عالمي»، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية.

ويبدو أن ميدفيديف، الذي صور نفسه كواحد من أكثر الأصوات تشددًا في موسكو، يشير إلى جزء من العقيدة النووية الروسية، التي تنص على أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ردًا على العدوان ضد موسكو.

ومن جانبها، تحاول أوكرانيا استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا من جانب واحد، وأعلنت أنها جزء من أراضيها، وهي خطوة أدانتها كييف، ومعظم دول الغرب.

بوتين يشيد بالبحرية الروسية

من جانب آخر، أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالبحرية الروسية، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة العرض السنوي للسفينة الحربية، والذي حضره برفقة العديد من القادة الأفارقة، دون أن يذكر أوكرانيا في خطابه، وقال: «أطقم السفن والغواصات الشجاعة».

وأضاف الرئيس الروسي قائلاً: «باسم روسيا، يعطي بحارونا كل قوتهم، ويظهرون البطولة الحقيقية، ويقاتلون ببسالة، مثل أسلافنا العظماء، واليوم، تنفذ روسيا بثقة العناصر الرئيسية لسياستها البحرية الوطنية، وتعمل باستمرار على بناء قوة بحريتها».