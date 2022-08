الدراسة في روسيا.. تعرف على الجامعات المعتمدة للطلاب المصريين

الدراسة في روسيا وغيرها من الدول الغربية والأوربية، حلم يراود المئات من طلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات، خاصة الطلاب غير الحاصلين على مجاميع دراسية تؤهلهم لكليات القمة أو الكليات التي تتناسب مع قدراتهم، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور عن الجامعات الخارجية المعترف بها من قبل الحكومة المصرية، وهو ماكشفت عنه وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، من خلال توضيح المؤسسات التعليمية المعتمدة والتي يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها.

الدراسة في روسيا 2022

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات في تقرير صادر عنه، أسماء المؤسسات التعليمية التي يهتم بها الطلاب وتتعلق بالدراسة في روسيا، سواء لكليات القطاع الطبي أو الهندسي و غيرها من القطاعات.

الجامعات الروسية

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» المؤسسات التعليمية الجامعية الروسية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات:

قائمة بالجامعات في تخصص الصيدلة:

-Moscow State University named after M.V. Lomonosov

-KFU-Kazan (Volga Region) Federal University

-L.M. Sechenov First Moscow State Medical University

-RUDN-peoples' Friendship University of Russia

-NIU Belgorod State University

-North –Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

-Volgograd State Medical University

-Pirogov Russian National Research Medical University

-Perm State National Research University

-Penza State University

قائمة بالجامعات في تخصص طب الأسنان:

-SPSU-Saint Petersburg State University

-KFU-Kazan (Volga Region) Federal University

-I. M. Sechenov First Moscow State Medical University

-RUDN-Peoples' Friendship University of Russia

-Pirogov Russian National Research Medical University

-MGMSU-Moscow State Medical and Dental University named after A. l. Evdokimov

-Lobachevsky Nizhny Novgorod State University

-Spbgmu First Saint Petersburg State Medical University named after L.P. Pavlov

-TSU-Tambov State University named after G.R. Derzhavin

-Kabardino-Balkar State University named after H. M. Berbekov

قائمة بالجامعات في تخصص الطب العام:

-Moscow State University named after M.V Lomonosov

-SPSU-Saint Petersburg State University

-NSU-Novosibirsk National Research State University

-Kfu-Kazan (Volga Region) Federal University

-L.M. Sechenov First Moscow State Medical University

-RUDN-peoples' Friendship University of Russia

-NIU Belgorod State University

-North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov

-Pirogov Russian National Research Medical University

-Lobachevsky Nizhny Novgorod State University

-Tula State University

-Spbgmu First Saint Petersburg State Medical University named after L. P. Pavlov

-Tambov State University named after G.R. Derzhavin

-Kabardino-Balkar State University named after H.M. Berbekov

-Penza State University

قائمة بالجامعات في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات:

-Bauman Moscow State Technical University

-TSU-National Research Tomsk State University

-KFU-Kazan (Volga region) Federal University

-Yufu- The Southern Federal University

-I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

-SPbSPU-St. Petersburg State Polytechnic University Peter the Great

-Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

-ITMO University -Saint Petersburg National Research University of Information technologies, mechanics and optics

-Saint Petersburg State Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

-NIU Belgorod State University

-MSU-Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)

-MAI-Moscow Aviation Institute (National Research University)

-National research Technological University "MISIS"

-Kazan National Reaearch Technical University

-SPSU-Saint Petersburg Mining University

قائمة بالجامعات في مجال الهندسة والدراسات التقنية:

-Bauman Moscow State Technical University

-MEPhI-National Research Nuclear University "MEPhI"

-TPU-National Research Tomsk Polytechnic University

-SPbSPU-St. Petersburg State Polytechnic University Peter the Great

-Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

-ITMO University-Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

-MSU-Moscow State University of Civil Engineering (national Research University)

-SPSU-Saint Petersburg Mining University

-Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovskly

-Ufa State Petroleum Technological University

-TUSUR-Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

-Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

-Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov

-MSTU STANKIN-Moscow State Technological University "STANKIN"

-SibFU-Siberian Federal University

قائمة بالجامعات في مجالات الآداب:

-Moscow State University named M.V. Lomonosov

-Saint Petersburg State University

-HSE-National Research University Higher School of Economics

-NSU-Novosibirsk National Research State University

-TSU-National Research Tomsk State University

-KFU-Kazan (Volga region) Federal University

-Yufu- The Southern Federal University

-Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

-RUDN-peoples' Friendship University of Russia

-NIU Belgorod State University

-NSTU-Novosibirsk State Technical University

-Samara University- Samara National Research University named after academician S.P.Korolev

-Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky

-MPGU-Moscow Pedagogical State University

-SibFU-Siberian Federal University