النشرة الدولية: إعصار يضرب روسيا و«آبل» ترفض دعم تطبيق «إكس»

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين طبيعية وتكنولوجية وأمنية وسياسية، أبرزها مصرع 8 أشخاص جرّاء إعصار ضرب روسيا، وبوادر أزمة في الآفق بين إيلون ماسك وشركة «أبل»، بسبب «إكس».

ولقي 8 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم جراء سقوط أشجار على موقع تخييم، بسبب إعصار ضرب «ماري أل»، الواقعة على بعد نحو 650 كيلومترا شرق العاصمة الروسية «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إلغاء 264 رحلة في اليابان بسبب اقتراب «كانون»

وكانت وزارة «الطوارئ» الروسية، أعلنت في وقت سابق، عبر «تليجرام»، إصابة 29 شخصا ونقل 16 منهم إلى المستشفى، مشيرة إلى مصرع 10 أشخاص بينما أصيب 76 آخرين في منطقة الفولجا التي تضم منطقة «ماري أل».

وفي اليابان، ألغيت 264 رحلة على الأقل في اليابان، اليوم وغدا بسبب اقتراب إعصار «كانون» القوي، من جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه».

تحطم مروحية في أستراليا

وفي أستراليا، أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، وفاة 4 جنود مفقودين جراء تحطم هليكوبتر شمال شرق البلاد، وقال في مؤتمر صحفي إنه لا أمل في العثور على الجنود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

وتحطمت طائرة هليكوبتر «إم آر أتش 90 تايبان»، خلال مناورة عسكرية أمريكية أسترالية مشتركة تحمل اسم «تاليسمان»، وأشار متحدث باسم شرطة ولاية «كوينزلاند» الأسترالية، أمس الأول، إلى العثور على حطام يرجح أنه يخص الطائرة.

من جانبها، رفضت شركة «أبل» الأمريكية، الاسم الجديد، لموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إكس، لنظام التشغيل «آي أو إس»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، تحقق وكالات الأمن والاستخبارات البريطانية في محاولة استحواذ الصين على شركة «ون ويب»، للأقمار الصناعية التي تقدمت بإشهار إفلاسها في عام 2020، قبل إنقاذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون الشركة البريطانية بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، وفقا لما ذكرته صحيفة «التليجراف»، البريطانية نقلا عن تقرير لجنة المخابرات والأمن في «مجلس العموم».

أمنيا، حظرت السلطات في ولاية «أداماوا»، الواقعة شمال شرق نيجيريا التجول، لمدة 24 ساعة، أمس الأحد، بعد عمليات نهب واسعة النطاق لمتاجر ومخازن عامة للمواد الغذائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي روسيا، أطلقت السلطات الألعاب النارية في سماء مدينة «سان بطرسبورج»، تكريما لنهاية يوم «البحرية الروسية» الذي جرت فعالياته.

حاكم مدينة «سان بطرسبورج»: الأسطول هو درع روسيا

وقال مكتب حاكم المدينة الروسية ألكسندر بيجلوف، في بيان، إن مجموعة من الطلاب وضباط أكاديمية «ميخائيلوفسكي» العسكرية 30 طلقة مدفعية، من جدران قلعة «بطرس وبولس»، فيما قدم الحاكم شكره لضباط المدفعية، موضحا أن الأسطول هو درع روسيا.