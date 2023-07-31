عاجل.. شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام الشباب فى البطولة العربية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشباب السعودي، المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد مدينة الملك فهد بالطائف، في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

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