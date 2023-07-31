عاجل.. مصير انسحاب الأهلي من بطولة النخبة بسبب الزمالك.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة انسحاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من بطولة النخة المستحدثة من جانب اتحاد الكرة، حال مشاركة الزمالك في تلك البطولة، وعدم تفعيل عقوبة حرمان النادي الأبيض من المشاركة بسبب انسحابه من لقاء السوبر الأخير الذي أقيم في الإمارات، وشارك بيراميدز بدلا منه، مشددا على أن هذا الأمر غير مطروح من جانب إدارة النادي الأحمر حتى الآن.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر راديو «أون سبورت أف أم»: «مجلس إدارة النادي الأهلي لا يستبق الأحداث، بمعنى أن مشاركة الزمالك في كأس النخبة مرهونة بالأساس بفوز الزمالك ببطولة كأس مصر 2023، حيث يشارك بالبطولة 4 فرق وهم بطل الدوري 2023 ووصيف المسابقة وهو الأهلي وبطل الكأس لنفس الموسم ولم يحدد، وبطل كأس الرابطة 2023 وهو سيراميكا كليوباترا».

وتابع: «مجلس إدارة الأهلي لم يحدد موقفه بشأن المشاركة أو الانسحاب من بطولة كأس النخبة، إلا بعد صدور قرار رسمي بإقامة البطولة من الأساس وتحديد أحقية الزمالك بالمشاركة في اللقاء».

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