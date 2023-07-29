عاجل.. بيقولوا.. الزمالك بكأس العالم وتوصية رحيل في الأهلي وإعارة نجم بيراميدز

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بيراميدز يستقر على إعارة محمود صابر

في البداية، الإعلامي إبراهيم فايق، كشف أن نادي بيراميدز يستعد لضم عدة لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية، أبرزهم يسري بوزوق نجم فريق الرجاء المغربي، في صفقة تبادلية سيكون من ضمنها الثنائي محمود صابر وفخري لاكاي.

وقال فايق، عبر برنامج «جمهور التالتة» المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 2»: «بيراميدز يستعد لإبرام العديد من الصفقات القوية، بينهما ثلاثي مصري».

ويستعد فريق بيراميدز للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه.

توصية برحيل قندوسي عن الأهلي

لإعلامي إبراهيم فايق، كشف عن قرار جديد من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بشأن مصير لاعب الوسط الجزائري أحمد قندوسي، موضحا أن المدرب السويسري مارسيل كولر رحب برحيله عن صفوف القلعة الحمراء، بسبب كثرة اللاعبين في خط وسط الفريق الأحمر.

وقال في تصريحات عبر برنامج «جمهور التالتة» المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 2»: «هناك توصية برحيل أحمد قندوسي من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي».

خالد جلال يشيد بتنظيم البطولة العربية

خالد جلال مدرب الزمالك السابق، أشاد بالأداء الذي قدمه الفريق الأبيض في بداية مشواره بالبطولة العربية، عقب الفوز الساحق على حساب الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في إطار مواجهات المجموعة الثالثة، متطرقًا للحديث عن قوة المسابقة.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: «أشعر بأن البطولة العربية مثل كأس العالم، لها قيمة كبيرة، بنظامها بالفرق المشاركة، ولو كان الأهلي موجودا كان سيضيف أيضا للبطولة شعبية وقيمة، لكن الزمالك قدم بداية رائعة، لعبا ونتيجة، بصراحة أوسوريو يستحق التحية».