أول عمدة مصرية في كندا تكشف عن صعوبات وتحديات واجهتها

استضاف برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «CBC»، دورين أسعد أول امرأة مصرية تشغل منصب عمدة في كندا، وتحدثت عن التحديات والصعوبات التي مرت بها للوصول لهذا المنصب.

قالت «دورين» خلال اللقاء: «عندما جئت للبلدة، كان وقتها يوجد عدد كبير من المشاكل مع العمدة السابق، وكان الجميع يعاني من القرارات التي كان يأخذها، وتقدمت ببرنامج كي يعرف الجميع أن الأموال سيتم تقديمها في محلها، وأن يكون هناك شفافية، وأن العمدة السابق كان يريد أن يورث لعائلته».

خدمة المواطنين في كندا أولوية

أضافت دورين: «أن من أولوياتي كان شعور الناس بالراحة عن ما كان من قبل، والاهتمام بالعديد من الأشياء مثل موقف السيارات وغيرها من الأشياء، وأنها كانت السيدة الوحيدة المرشحة، وسط 2 من الرجال، وكانوا كلهم كنديين، وكانوا معروفين جميعهم في كندا».

معلومات عن دورين

وأكملت: «أنها ولدت في كندا، وبدأت تتعرف على مصريين هناك، وأنها كانت لا تعرف إنجليزي أو فرنساوي».