«لأول مرة خارج الاستوديو».. حلقة لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» من العلمين غدا

أعلنت الإعلامية إيمان عزالدين، تقديم حلقة خاصة غدا، من مدينة العلمين الجديدة، على هامش مهرجان العلمين، قائلة: «لأول مرة في تاريخ برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، هنطلع برة الاستديو، ونروح العلمين ومهرجان العلمين، هنكون معاكم بكرة في نفس معاد البرنامج على الهواء مباشرة».

فعاليات كثيرة في مهرجان العلمين

وأضافت إيمان عزالدين، خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، مع الإعلامية منى عبد الغني، أن مهرجان العلمين يضم الكثير من الفعاليات الرياضية والفنية للأعمار كلها، وهناك إشادة كبيرة من زوار المهرجان على مدار الأيام الماضية.

من جانبها، قالت الإعلامية منى عبد الغني، أنهم سينشرون صور كل الأماكن الجديدة والمطاعم والملاعب وكل الفعاليات الموجودة في العلمين الجديدة، في حلقة خاصة من «الستات مايعرفوش يكدبوا».

منى عبد الغني: فرحانين ومبسوطنين ببلدنا

وتابعت: «هنستناكم هناك، وفريق العمل على قدم وساق من إنتاج ومكياج وتصوير، كل حاجة بتتحضر من كذا يوم، واحنا سعداء إننا هنلتقي بجمهورنا هناك من خلال الكاميرا وإذاعة الحلقة مباشرة، إحنا مبسوطين وفرحانين ببلدنا وإن فيه حدث كبير جدا وهو مهرجان العالم علمين».