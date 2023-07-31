أستاذ قانون معلوماتي: إنتاج الأسلحة من سلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي بالجامعة اللبنانية، إن الذكاء الاصطناعي له تأثيرات إيجابية وسلبية، يتدخل في كل جوانب الحياة، الإيجابيات معروفة مثل التعرف على الصوت والصورة وإنتاج المحتوى ومجالات الطب والهندسة.

تهديد البشرية كلها

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي، ابتكار أسلحة قادرة على التحكم في ذاتها، وهنا الخوف من تجاوز الحدود، وتهديد البشرية كلها، إذا لم يكن هناك رادع قوي للدول التي تستخدم ذلك.

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي عمل مؤخرا على وضع مسودة قانون هذا العام، وصنف الذكاء الاصطناعي على عدد من المستويات، من المقبول إلى الخطر وعالي الخطورة، التي يجب حظرها، ومنها تطبيقات سمح بها التي تساعد البشرية.