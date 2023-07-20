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«إكسترا نيوز»: الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته المفروضة على روسيا حتى 2024

كتب:

محمد متولي
02:54 م | الخميس 20 يوليو 2023
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

أفادت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته المفروضه على روسيا حتى عام 2024.

يذكر أنّ كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حذّر من أنّ الهجمات الروسية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، تتسبب في تدمير واسع النطاق لتخزين الحبوب.

ووصف بوريل، الهجمات، بأنّها موقف سيضعه المجلس في الاعتبار، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية.

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بقلم محمد متولي