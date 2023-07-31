منح دراسية في أمريكا يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم عليها.. اعرفها

تعد جامعة هارفارد الأمريكية من أكثر الجامعات التي يسعى الكثير من الطلاب حول العالم للالتحاق بها، والحصول على منح دراسية في برامجها المختلفة، وبالرغم من أن هناك العديد من الجامعات الأمريكية المميزة، إلا أن جامعة هارفارد تقدم أفضل منح دراسية في أمريكا.

وتختلف مجالات المنح الدراسية في أمريكا، المقدمة للطلاب بعد نتيجة الثانوية العامة 2023، وتحديدا في جامعة هارفارد، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على منح دراسية في جامعة هارفارد، وفق الموقع الرسمي الخاص بها، والتي جاءت كالتالي:

منح دراسية في أمريكا.. تعرف على مجالات الدراسة

وللباحثين عن منح دراسية في أمريكا، يمكن الدراسة في جامعة هارفارد في المجالات التالية:

1-القانون: تعد كلية الحقوق بجامعة هارفارد من أقدم الكليات وأبرزها على مستوى العالم، وتحرص على تقديم المنح الدراسية المتنوعة لطلاب القانون.

2- إدارة الأعمال: تقدم كلية إدارة الأعمال منحا دراسية للطلاب الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

3- التعليم: وهناك العديد من الطلاب الذين يهتمون بدراسة التعليم، وتتيح كلية التعليم للطلاب فرصة الحصول على المنح الدراسية في مجال التعليم.

4- الدراسات البيئية والاستدامة: تتيح الكلية للطلاب الوافدين فرصة الحصول على منحة دراسية بها، لدراسة التخصصات ذات الصلة.

5- الاقتصاد والتمويل: وتعد كلية الاقتصاد من أبرز المجالات الني تشتهر بها جامعة هارفارد، لذلك تتيح للوافدين فرصة الحصول على منح دراسية بها.

6- الحكومة والسياسة العامة: تتيح الحصول على درجات علمية في الحكومة أو السياسة العامة أو العلوم السياسية أو المجالات ذات الصلة.

7- العلوم الاجتماعية: تهتم الجامعة أيضا بمجالات علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، لذلك توفر للراغبين في دراستهم الفرصة للحصول على منح دراسية بها.