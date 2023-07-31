مصروفات وشروط استكمال الدراسة خارج مصر بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

يوجد العديد من الطلاب المصريين، الذين يرغبون في استكمال الدراسة خارج مصر والحصول على شهادات معترف بها عالميًا، حيث تساهم الدراسة في الخارج في اكتساب الطلاب الكثير من الخبرات الحياتية والعلمية والعملية، إضافة إلى أن الحصول على شهادة من جامعة عالمية تعزز سيرة الطالب المهنية.

استكمال الدراسة خارج مصر

وبخصوص استكمال الدراسة خارج مصر، ثمة بعض التحديات، ومن أهمها التكلفة الباهظة، ومع ذلك، فإن رغبة الطلاب في الحصول على تعليم جيد وشهادة معترف بها بين كبرى الشركات يدفعهم لتحمل تلك التكلفة المرتفعة.

شروط استكمال الدراسة خارج مصر

وهناك العديد من الشروط التي يجب أن تعمل على توافرها قبل التقديم للجامعات الخارجية، وتأتي كالاتي:

1- يجب أن تبحث عن التخصص، التي ترغب بدراسته وأفضل الجامعات التي توفر هذا المجال، لتضع في ذهنك التكلفة لهذه الجامعة والتكاليف المعيشة التي يجب تحملها أثناء الدراسة في هذه الدولة.

2- ينبغي على الطالب التعرف علي تصنيف الجامعة ومكانتها العلمية في العالم.

3- تواصل مع الجامعة التي ترغب فيها وتحقق شروط قبولها للبرنامج الذي تتقدم إليه، مع اجتياز كافة الاختبارات التي تنظمها الجامعة والحصول علي خطاب القبول.

4- يجب أن تقوم باستخراج التأشيرة الدراسية عن طريق سفارة الدولة التي ستدرس فيها من دولتك.

5- التعرف على ثقافة البلد التي ستسافر إليها وطبيعة الحياة بها.

6- معرفة مدى مساعدة الجامعة للخريجين، من خلال توفير فرص عمل تؤهلهم لبدء الحياة العملية.

7- توفير شهادات اتقنا لغة وخاصة اللغة الإنجليزية، حيث تتطلب الكثير من الجامعات من الدول الأوروبية والأمريكية حتى الآسيوية شهادة توفل وأيلتس، المعترف بهما في معظم جامعات العالم.

الأوراق المطلوبة لـ استكمال الدراسة خارج مصر

- شهادة الثانوية العامة أو درجات الطالب العلمية وخبراته.

- صورتان شخصيتان.

-جواز سفر ساري.

- خطاب القبول بالجامعة.

- إثبات القدرة المادية من خلال رصيد بنكي بالمبلغ الذي تحدده كل جامعة.

- دفع الرسوم اللازمة لاستخراج التأشيرة.

بعد إتمام جميع الأوراق السابقة، عليك التوجه للسفارة أو القنصلية لاستخراج التأشيرة وتقديم كافة الأوراق المطلوبة.

تكاليف الدراسة خارج مصر

تختلف تكاليف الدراسة خارج مصر من دولة إلى أخرى، ويمكن حساب متوسط التكلفة للعام الدراسي كالآتي:

- في روسيا تكون تكلفة الدراسة في الجامعات الحكومية ما بين 122.5 إلى 880 ألف روبل خلال العام الدراسي، بينما في الجامعات الخاصة تكون 5 آلاف دولار.

- في إيطاليا تتراوح التكلفة في الجامعات الحكومية ما بين 850 إلى ألف يورو، بينما متوسط الدراسة في جامعات أمريكا 25 ألف دولار.

- في تركيا تكون الدراسة في الجامعات الحكومية ما بين 300 إلى 4000 دولار سنويًا، وفي الجامعات الخاصة ما بين 2500 إلى 20 ألف دولار سنويًا.