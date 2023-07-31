عاجل.. وزير التعليم يعلن بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات

في بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، زفها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة ظهر اليوم، متحدثا عن تنسيق الجامعات لعام 2023.

وزير التربية والتعليم، أكد أنه وفقا لشرائح المجاميع ونسب النجاح، التي أقل قليلا عن العام الماضي، ما يعطينا قراءة عن أن تنسيق الجامعات هذا العام، سيكون أقل قليلا عن العام الماضي، وهو ما يشير إلى عدم ارتفاع تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، واقترابه بنسب كبيرة من العام الماضي، حيث كانت نسبة النجاح العام الماضي 75.4%، والعام الحالي 78.8%، موضحا أن النسب المئوية لمختلف الشعب، تجعل تنسيق الجامعات أقل من العام الماضي.

وإذا نظرنا نظرة سريعة على تنسيق الثانوية العامة العام الماضي لقراءة نتائج الثانوية هذا العام سنخلص إلى الآتي:

تنسيق الثانوية العامة لكليات الطب البشري 2022

- تنسيق كلية الطب البشري جامعة المنصورة 387 درجة

- تنسيق كلية الطب البشري جامعة سوهاج 386 درجة

- تنسيق كلية الطب البشري جامعة دمياط 386 درجة

- تنسيق كلية الطب البشري جامعة الزقازيق 385 درجة

- تنسيق كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ 383 درجة

- تنسيق كلية الطب البشري جامعة طنطا 383 درجة

- تنسيق كلية الطب البشري بورسعيد 381 درجة

- تنسيق كلية الطب البشري بجامعة أسيوط 381 درجة

تنسيق الثانوية العامة لكليات الأسنان 2022

- تنسيق طب أسنان جامعة جنوب الوادي 382 درجة

- تنسيق طب أسنان جامعة المنصورة 381 درجة

- تنسيق طب أسنان جامعة عين شمس 376 درجة

- تنسيق طب أسنان جامعة القاهرة 376 درجة

- تنسيق طب أسنان إسكندرية 376 درجة

تنسيق الثانوية العامة لكليات الهندسة 2022

- تنسيق هندسة بترول السويس 386 درجة

- تنسيق كلية الهندسة القاهرة 366 درجة

-تنسيق كلية هندسة المنصورة 366 درجة

- تنسيق كلية هندسة الزقازيق 363 درجة

- تنسيق كلية هندسة دمياط 362 درجة

- تنسيق كلية هندسة قناة السويس 362 درجة

- تنسيق كلية هندسة عين شمس 361 درجة

- تنسيق كلية هندسة بورسعيد 359 درجة

- تنسيق كلية هندسة أسوان 347 درجة