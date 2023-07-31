أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية.. «الرابط والرسوم»

أعلنت مديرية التربية والتعليم أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية، تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، حتى يتسنى للطالب التحقق من عدم تعرضه إلى ظلم أثناء أعمال التصحيح وحصوله على درجته بشكل كامل.

وتستعرض«الوطن» أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية، في ضوء بيان المحافظة، وإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم قيمة تظلمات نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، حيث تحدد مقر التظلمات لتسهيل اطلاع الطلاب على نتيجتهم.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية

وأوضح بيان محافظة القليوبية، أن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية، في مقر كنترول نتيجة الثانوية العامة 2023 بمدرسة الشهيد مصطفى لطفي التجارية بغرب شبرا الخيمة، حيث تبلغ قيمة التظلم في المادة الواحدة 200 جنيه، وفق ما أعلنه وزير التعليم والتعليم الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون ورقيا في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية، وسيسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أن رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية

ومن جانبها كشفت المحافظة في بيانها، أن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية تحددت بمقر كنترول نتيجة الثانوية العامة في مدرسة مصطفى لطفى التجارية بغرب شبرا الخيمة، وعلى الطالب أن يسدد رسوم التظلم أولا، ويقدم التظلم على المادة التي يرغب في التظلم على درجاتها.

رابط تظلمات الثانوية العامة

وأوضح بيان المحافظة أن وزارة التربية والتعليم خصصت رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يتبع الطالب عددا من الخطوات وهي:

- الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة من خلال الضغط هـنـا.

- تسجيل الدخول بالبريد الموحد للطالب لتقديم التظلم وإتباع الإجراءات.