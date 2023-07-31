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أزهري يُحذر من المعاصي: إذا كنت في نعمةٍ فارعها.. فإنَّ الذنوب تزيل النعم

كتب:

منى صلاح
08:35 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الشيخ أبو اليزيد سلامة- أحد علماء الأزهر الشريف

الشيخ أبو اليزيد سلامة- أحد علماء الأزهر الشريف

حذر الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، من زوال النعم بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي، خاصة إذا طُوعت هذه النعمة لتسهل لك ارتكاب الإثم، مشددا على ضرورة ألا يعصي الإنسان الله، أو يبارزه بالمعاصي، ولا يجعل النعمة وسيلة تبعده عن طريق الله.

سلامة: لا تستخدم نعمة النظر في الحرام

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم، الذي يُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الإثنين، «لا تستخدم نعمة العين في النظر إلى ما حرم الله، أو استغلال القوة والسلطة في ظلم الآخرين والعدوان على الفقير أو المحتاج»، مؤكدا أن السبيل للحفاظ على النعمة وانتظار الجزاء بالبركة والمزيد من النعم هو شكرها والنظر إلى المُنعم لا النعمة.

إذا كنت في نعمةٍ فارعها.. فإنَّ الذنوب تزيل النعم

وتابع عالم الأزهر الشريف، مستشهدا بأبيات من الشعر على كلامه، «إذا كنت في نعمةٍ فارعها.. فإنَّ الذنوب تزيل النعم.. وحُطها بطاعة رب العبادِ فرب العباد سريع النقم»، ومستشهدا بآيات من سورة النحل، «وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون».

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