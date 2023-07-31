منح دراسية في كندا للطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

تحرص كثير من الجامعات الموجودة في مختلف أنحاء العالم، على توفير فرص للدراسة بها، من خلال تقديم منح دراسية للطلاب الوافدين الأجانب، وبمجرد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يبدأ الطلاب في البحث عن تلك المنح لاختيار المناسب منها والدراسة بها، ومن أبرز تلك المنح التي يتم توفيرها للطلاب، منح دراسية في كندا.

وتوفر العديد من الجامعات في كندا، الكثير من المنح الدراسية للطلاب الوافدين والأجانب ومن ضمنهم الطلاب المصريين بعد حصولهم على نتيجة الثانوية العامة 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل منح دراسية في كندا، وفق الموقع الرسمي لكل جامعة على حدى، والتي جاءت كالتالي:

منح دراسية في كندا

وتنوعت المنح الدراسية في كندا، وجاءت كالتالي:

1- منحة جامعة كولومبيا البريطانية

تتيح جامعة كولومبيا البريطانية للطلاب الوافدين فرصة الدراسة المجانية للطلاب الذين ليس لديهم الإمكانيات المادية اللازمة لاستكمال دراستهم عقب الانتهاء من المرحلة الثانوية، وجاءت مميزات الدراسة بها كالتالي:

- يتم تحديد القيمة النهائية وفقًا للحاجة المالية والتفوّق الأكاديمي للطالب.

- الحصول على شهادة علمية متميزة من الجامعات ذات شهرة عالمية.

- تحقيق الحلم لكل طالب نظراً لما يتميّز به التعليم الكندي بجودة عالية ومناهج تعليمية المتطوّرة.

2- منحة كلية هامبر في كندا

كما تتيح كلية هامبر في كندا فرصة الحصول على منح دراسية ممولة جزئيًا، وجاءت مميزات الدراسة بها كالتالي:

- الفرصة متاحة لكل الطلاب الدوليين الحاصلين على شهادة البكالوريوس.

- يتم منح المنحة للطلاب المتميزين والمتفوقين في التعليم الأكاديمي.

- يتم الحصول عل المنحة وفق استيفاء متطلّبات القبول في الكلية وإتقان اللغة الإنجليزية.

3- منحة جامعة تورينتو لدراسة البكالوريوس في كندا

وتتيح جامعة تورينتو للطلاب فرصة الحصول على منحة لدراسة البكالوريوس، وجاءت المميزات كالتالي:

- توفر الجامعة للطلاب تكاليف الدراسة بشكل كامل.

- توفر الجامعة للطلاب تكاليف الإقامة لمدة 4 سنوات.

- توفر الجامعة للطلاب الكتب والمستلزمات المدرسية.