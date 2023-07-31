يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحر الأحمر، وموعد فتح باب التظلمات، للحصول على صورة ضوئية من ورقة الإجابة الخاصة بهم، ياتي ذلك في ظل دعوات من وزارة التعليم إلى الطلاب بضرورة مراجعة الدرجات للتأكد منها.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، عن موعد تظلمات الثانوية العامة 2023، من المقرر أن يتم فتح باب التظلمات إلكترونيًا للطلاب خلال 48 ساعة، من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن موعد تظلمات الثانوية العامة 2023 يبدأ يوم الأربعاء المُقبل الموافق 2 أغسطس، وتستمر لمدة 15 يومًا حتى السابع عشر من شهر أغسطس الجاري.

رابط تظلمات الثانوية العامة

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة كالتالي:.

ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة من هنا.

تسجيل الدخول بحسب الطالب لتقديم التظلم.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحر الأحمر

أشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بأن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحر الأحمر سيتم الإعلان عنها بمجرد صدور تعليمات من وزارة التربية والتعليم.

رسوم تظلمات الثانوية العامة2023‪

وأوضح هشام منير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرسوم المقررة لتظلمات الثانوية العامة لكل مادة دراسية من مواد الثانوية العامة تبلغ 200 جنيه، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم، وسيتم فحص طلبات التظلمات ورقيًا في أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023.