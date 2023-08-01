إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في الزمالك اليوم

يواصل عدد كبير من المطربين، حالة النشاط الفني مع انطلاق موسم حفلات الصيف، من بينهم الفنان إيهاب توفيق، بعدد من الحفلات الغنائية المميزة، إذ يحيي واحدة مساء اليوم.

إيهاب توفيق يحيي حفلا اليوم

يستعد الفنان إيهاب توفيق مساء اليوم، لإحياء حفل غنائي كبير في أحد الأماكن بمنطقة الزمالك، سيقدم خلاله عدد من أغنياته المميزة.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق، كان طرح مؤخرا، أغنية بعنوان «غلطان»، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر أحمد على موسى، ألحان مدين، توزيع عمرو عبد الفتاح، وتخطت نسبة مشاهدتها النصف مليون مشاهدة وتقول كلماتها..

«ماكان جمبي ومعايا معرفتش قيمته ايه

ليه لما بعدت عنه بقيت بسال عليه

من بعد ماكان ف حضني دلوقتي بحلم بيه

غلطان واستاهل اكتر ياقلبي من اللي انا فيه

دلوقتي بقول ياريته يرجع ونفسي الاقيه

ازاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه

غلطان واستاهل اكتر ياقلبي من اللي أنا فيه»