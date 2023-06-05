إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في القاهرة الأربعاء المقبل

يستعد الفنان إيهاب توفيق، لمقابلة جمهوره في القاهرة من خلال حفل غنائي كبير، وسيتم خلاله تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور.

تفاصيل حفل الفنان إيهاب توفيق

ويحيي الفنان إيهاب توفيق، حفله الغنائي الأربعاء المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وجرى طرح التذاكر الخاصة به.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق، طرح مؤخرا أغنية بعنوان البنت الحلوة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 50 ألف مشاهدة فقط لا غير.

كلمات أغنية البنت الحلوة

وتقول كلمات الأغنية:

البنت الحلوة الأمورة

على وضعها دايما مشهورة

وكل الناس بيها مبهورة

وعشان كدا دايما مغرورة

البنت الحلوة الأمورة

على وضعها دايما مشهورة

وكل الناس بيها مبهورة