إيهاب توفيق يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده: «ادعو له»

حرص الفنان إيهاب توفيق، على إحياء ذكرى وفاة والده الثالثة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطالبا بالدعاء لوالديه.

إيهاب توفيق ينعى والده

وكتب إيهاب توفيق: «اليوم 9 يناير الذكرى الثالثة لوفاة والدي الحاج أحمد توفيق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعا له في قبره وشاهدا له في الآخرة، اللهم آمين.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي وأمي وجميع أمواتنا».

أغنية إيهاب توفيق الجديدة

وكان إيهاب توفيق، كشف عن كلمات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «غلطان»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والمقرر طرحها خلال أيام.

ونشر إيهاب توفيق مقطع من الأغنية، وتقول كلماتها: «ده كان جمبي ومعايا ماعرفتش قيمته ايه.. ليه لما بعدت عنه بقيت بسأل عليه، من بعد ما كان في حضني دلوقتي بحلم بيه، غلطان واستاهل يا قلبي أكتر من اللي أنا فيه، دلوقتي بقول يرجع ونفسي ألاقيه ازاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه».