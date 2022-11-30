إيهاب توفيق يكشف عن كلمات أغنيته الجديدة «غلطان»

كشف الفنان إيهاب توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن كلمات أغنيته الجديدة غلطان، المقرر طرحها خلال أيام.

ونشر إيهاب توفيق مقطع من الأغنية، وتقول كلماتها: «ده كان جمبي ومعايا ماعرفتش قيمته ايه.. ليه لما بعدت عنه بقيت بسأل عليه، من بعد ما كان في حضني دلوقتي بحلم بيه، غلطان واستاهل يا قلبي أكتر من اللي أنا فيه، دلوقتي بقول يرجع ونفسي ألاقيه ازاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه».

وعلق إيهاب توفيق: «ده كان جمبي ومعايا ماعرفتش قيمته ايه.. ليه لما بعدت عنه بقيت بسأل عليه غلطان.. قريبا إيهاب توفيق، كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع عمرو عبد الفتاح».

آخر أعمال إيهاب توفيق

وطرح إيهاب توفيق مؤخرًا أغنية «باشا» التي تعاون فيها مع الشاعر محمد شكري، وألحان بينو وتوزيع منسي وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إخراج عادل سرحان.