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مصر تدين تكرار حوادث حرق والإساءة للمصحف الشريف بدول أوروبية

كتب:

أ ش أ
09:13 م | الإثنين 31 يوليو 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

ألقى السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين 31 يوليو 2023، كلمة مصر أمام الدورة الاستثنائية الـ18 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، بشأن حوادث حرق والإساءة إلى نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية.

إدانة استفزاز مشاعر المسلمين

وأعربت مصر في كلمتها، بحسب صفحة وزارة الخارجية على موقع «فيسبوك»، عن إدانتها بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم، ودعت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى حشد الجهود، واتخاذ الخطوات العملية لمجابهة تفشي انتشار ظاهرة «الإسلاموفوبيا» التي باتت تهدد سلم وأمن المجتمعات.

أهمية التصدي لهذه الجرائم

وأكد السفير حمدى سند لوزا، في الكلمة، أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته نحو تعزيز ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والدينى بجميع أشكاله.

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