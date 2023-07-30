برلمانية: اجتماع الفصائل الفلسطينية هدفه توحيد وجهات النظر لوقف الانتهاكات

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، مشيدة باستضافة مصر لاجتماع مجلس الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت «موسى»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن دعوة مصر الاجتماع جاء لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية وإنعاش قطاع الاقتصاد في غزة من خلال وجود السلطة الفلسطينية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هدف الاجتماع هو منع حدوث توتر يؤدي لزعزعة التهدئة خاصة مع وجود هجمات متكررة من الجانب الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية المصرية تسعى إلى توحيد القوى الفلسطينية وتقريب وجهات النظر وإنهاء الانقسام لوقف كافة الانتهاكات التي تقع بحق الفلسطينيين في الضفة أو قطاع غزة، وذلك من خلال دعم صمود المواطنين في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتعسفة.

حقوق الشعب الفلسطيني

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مستندة في ذلك على الشرعية الدولية في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية التي تتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.