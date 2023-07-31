مهرجان العلمين الجديدة يكشف عن موعد حفل مطرب الراب العالمي russ

يواصل مهرجان العلمين الجديدة، إعلان كل تفاصيل الحفلات الغنائية، المقرر أن يتضمنها المهرجان ضمن فعالياته الفنية التي انطلقت منذ أسابيع، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

ومن خلال الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على موقع الصور الشهير إنستجرام، جرى الكشف عن الموعد المحدد لحفل مطرب الراب العالمي russ، الذي سيكون الجمعة 25 أغسطس.

موعد حفل russ

وجرى طرح البوستر الرسمي الخاص بحفل مطرب الراب العالمى russ عبر الصفحة الرسمية.

يذكر أن مهرجان العلمين، انطلق 13 يوليو، ويتضمن كثير من الفعاليات الرياضية والفنية، وتم إقامة عدد من الحفلات الغنائية به، من بينها حفل تامر حسني وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم.

ومن المقرر خلال الأيام المقبلة، إقامة عدد آخر من الحفلات الغنائية، منها كارول سماحة وبهاء سلطان وإليسا وتامر عاشور وعمر خيرت ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم، وسيجري الإعلان خلال الأيام المقبلة، عن باقي الحفلات الغنائية المقرر إقامتها ضمن فعاليات المهرجان الذي يمتد ليوم 26 أغسطس.