للأسبوع الثالث.. مهرجان العلمين يواصل جذب الأنظار بأضخم أجندة ترفيهية

قالت شروق وجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن مهرجان العلمين الجديدة يقدم مفاجآت كثيرة كل يوم، فعلى سبيل المثال حفلات لكبار الفنانين مثل محمد منير ومدحت صالح، وغيرهما، فضلا عن العروض المتنوعة كالتنورة وسينما السيارات وغيرهم، مؤكدة جاهزية واستعداد مدينة العلمين بالكامل لاستقبال الفعاليات والحفلات الفنية والموسيقية المتنوعة.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت حالة من البهجة والرواج السياحي لمدينة العلمين، وزادت من متابعة المواطنين لفعاليات وحفلات المهرجان، مشيرة إلى أن مدينة العلمين تشهد توافد أكبر بكثير من الزوار عن الأسبوع الذي يسبقه.

لا يوجد منافس لمدينة العلمين الجديدة

وشددت شروق وجدي، على أنه لا يوجد منافس لمدينة العلمين الجديدة على خط الساحل الشمالي، إذ إنه لا يوجد منطقة تحتوي على أبراج أو مساحات كبيرة، وأيضا لا توجد مدينة تجمع المطاعم والكافيهات المتنوعة والعالمية في مكان، أو تحتوي على بحر ممهد لممارسة كل الأنشطة الرياضية والترفيهية.

توافر الخدمات بالعلمين الجديدة

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة يتوافر بها الخدمات التي تصلح للمعيشة الدائمة للإنسان، إذ إنها ليست مدينة موسمية أو صيفية فقط، موضحة أن جامعة العلمين الأهلية يوجد بها كل الكليات تقريبا، ويجد سكن خاص بالطلاب والأساتذة بالجامعة.