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تعرف على جدول حفلات مهرجان العلمين المتبقية.. نجوم من مصر والوطن العربي

كتب:

محمود الرفاعى
05:50 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
إليسا

إليسا

تتوالى حفلات مهرجان العلمين الجديدة الغنائية، إذ سيشهد الأسبوع الثالث والرابع والخامس عددا حافلا من الحفلات المهمة التي تضم عددا هائلا من نجوم مصر والوطن العربي.

تنشر «الوطن» جدول الحفلات المعلن عنها حتى الآن

3 أغسطس - مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

4 أغسطس - محمد منير وحميد الشاعري

5 أغسطس - إليسا وتامر عاشور

10 أغسطس - بهاء سلطان وكارول سماحة

11 أغسطس - عمر خيرت

18 أغسطس - أنغام

إليسا: سعيدة بالغناء في العلمين الجديدة

أعربت النجمة اللبنانية إليسا، عن سعادتها البالغة؛ لمقابلة جمهورها المصري والعربي، خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي من المقرر أن يقام يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

نشرت إليسا بوستر حفلها مع الفنان تامر عاشور عبر صفحتها على «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: «سعيدة إني هشوف حبايبي في العلمين الجديدة يوم 5/8 بمهرجان العلمين في مصر، حلوة يا بلدي».

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