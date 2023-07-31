رئيس الأكاديمية العربية يعلن عن تقديم منح مجانية لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والافرع.

فرج: مبروك لأبنائنا.. اختاروا كلياتكم أهلًا بكم

وأضاف «فرج»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المُذاع على شاشة «قناة cbc»، قائلاً «مبروك لأبنائنا وأولادنا الذين نفخر بهم، شباب مصر الرائع المتميز».

ألف مبروك للناجحين

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، «أهنئهم وأقول لهم ألف مبروك وربنا يحفظكم ويبارك فيهم، وعليكم أن تفخروا بأنفسكم وأهلكم، ووطنكم، وهذه اللحظات تتكرر مرة أخرى في مرات أخرى».

تفاصيل هديته لأوائل الثانوية العامة

وكشف عن تفاصيل هديته لأوائل الثانوية العامة، قائلًا: «أهنئ جميع الأوائل، سواء المرشحين للطب والهندسة، ويوجد 14 تخصص مختلف، ونرحب بكل أوائل مصر، بمنحة كاملة بالكلية، التي يختارونها، والفرع المحدد بها، مع منحكم شهادات معتمدة ودولية وبالتعاون مع الجامعات الدولية المختلفة».

وتابع: «اختاروا كليتكم وأهلًا بيكم..المنحة شاملة ومجانية.. وأعدكم بأفضل خدمة تعليمية تليق وتناسب قدراتكم».