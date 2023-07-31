منح دراسية مجانية 2023 مقدمة من وزارة التعليم العالي.. اعرف التفاصيل

أنهى طلاب الثانوية العامة مرحلة التعليم الأساسي ليبدأوا مرحلة جديدة وهي مرحلة التعليم الجامعي التي يختارون فيها مستقبلهم ويرسمون ملامحه بالالتحاق في الكليات التي يرغبون فيها أو التي أهلهم إليها المجموع الذي حصلوا عليه عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، فضلاً عن البحث عن منح دراسية مجانية 2023.

منح دراسية مجانية 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لطلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» منحا دراسية مجانية 2023، والتي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاءت على النحو التالي:

منح دراسية مجانية من التعليم العالي

30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للعام الجامعي 2023-2024 للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية.

- منح مقدمة للدولة من الحكومة الروسية للعام الدراسي 2023-2024.

- ​المنح التنافسية المقدمة من الصين للعام 2023-2024.

​- ​برنامج تمويل العلوم والابتكار يقدم منحا بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

​- فتح باب التقدم لمنح دراسية بالصين.

- ​30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية.

​- فرص لمنح دراسية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس STEM فى اطار برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

بدء تنسيق القبول بالجامعات

وعلى صعيد آخر وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنسيق القبول بالكليات، حيث يبدأ تنسيق المرحلة الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة، ويستمر لمدة 5 أيام، كما استعدت معامل تنسيق القبول بالجامعات لاستقبال جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين لتسجيل رغباتهم إلكترونيا في جميع مراحل تنسيق القبول بالجامعات، وبلغ عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات، 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.