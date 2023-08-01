بدء تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط السكك الحديدية
كتب:
كريم روماني
01:42 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
مواعيد القطارات
- أعلنت هيئة السكك الحديدية، تعديل مواعيد عدد من القطارات على خطوط الوجه البحري، مؤكدة استمرار جميع أعمال التطوير سواء لأنظمة الإشارات أو المزلقانات، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، لافتة إلى وجود متابعة مستمرة لتأثير ارتفاع درجات الحرارة على القضبان، وإرسال تعليمات مباشرة لقائدي القطارات بتخفيض السرعة.
تفاصيل تعديل مواعيد القطارات اليوم:
- تعديل ميعاد قيام قطار 47 ركاب «طنطا/ دمياط»
يقوم القطار الساعة 4:45 صباحاً بدلاً من الساعة 05:00 صباحا.
- تعديل ميعاد قيام قطار 59 ركاب «طنطا / المنصورة»
يقوم القطار الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 01:00 ظهراً.
- تعديل ميعاد قيام قطار 611 ركاب «ينها / منوف»
يقوم القطار الساعة 10:30 صباحاً بدلاً من الساعة 09:40 صباحاً.
- تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب «بنها / منوف»
يقوم القطار الساعة 12:35 ظهراً بدلاً من الساعة 12:05 ظهراً.
مواعيد القطارات
- تعديل ميعاد قيام قطار 612 ركاب «منوف / بنها»
يقوم القطار الساعة 10:25 صباحاً بدلا من الساعة 09:35 صباحاً.
- تعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب «منوف / بنها»
يقوم القطار الساعة 12:30 ظهراً بدلاً من الساعة 12:00 ظهراً.