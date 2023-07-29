هل وجود ركاب على باب السيارة و«الكبوت» مخالفة تستوجب سحب الرخصة؟

حدد قانون المرور ضوابط قيادة السيارات والعقوبات التي تستوجب حجم المخالفات المرورية على الطرق للحد من نزيف الأسفلت الناتج عن القيادة المتهورة سواء من سائق النقل والملاكي، فتأتي العقوبات الصارمة لتحقق عنصر الردع في المخالفة الكبيرة أيضًا وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

مخالفة وجود ركاب على أبواب السيارة والكبوت

وبحسب حديث اللواء أحمد هشام الخبير المروري فهناك مخالفات كثيرة تستجوب سحب الرخصة ولا يجوز فيها التصالح الفوري ومن بينها السماح بوجود ركاب على أبواب السيارة والكبوت أثناء السير وفي حالة ضبط تلك المخالفة يسحب ضابط المرور رخصة السيارة ويمنح السائق «إيصال» بذلك، وبعدها يتوجه السائق إلى وحدة المرور التابع لها لاستكمال إجراءات استرداد الرخصة عن طريق دفع المخالفات المقررة وفق القانون.

استعمال الأنوار المبهرة مخالفة تستلزم سحب الرخصة

وأضاف الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ هناك مخالفات كثيرة يجب أن ينتبه إليها مالك السيارة أو السائق تفاديًا للمخالفات وهي قيادة السيارة ليلًا دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة، والأنوار الخلفية الحمراء، أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها، أو عدم وجودها بالسيارة فإن هذا مشكلة مالك السيارة وليس الآخرين.

وتابع أنَّ استعمال الأنوار المبهرة للبصر مخالفة تستلزم سحب الرخصة، كما أن وقوف السيارة ليلًا في الطريق بالأماكن غير المضاءة، ودون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية، والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها قانون المرور.