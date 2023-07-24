قطار «2 كفاية» يجوب المحافظات.. «التضامن»: 9.3 مليون زيارة منزلية لتوعية السيدات

يهدف مشروع وزارة التضامن الاجتماعى «2 كفاية» إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال رفع وعى السيدات بمحافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى المناطق المحرومة والأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الإنجاب، مع الالتزام بحق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها فى الحصول على المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة التى تُمكّنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

ويستهدف «2 كفاية» خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى والارتقاء بحياة المواطن المصرى لتحقيق معدل الإنجاب الكلى المستهدف فى 2030 وهو طفلان لكل سيدة.

ويرتكز «2 كفاية» على ثلاثة محاور لتحقيق أهدافه، هى: استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة القضية السكانية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعى أن المشروع قام بالتعاون مع 108 جمعيات ومؤسسة أهلية شريكة فى المحافظات العشر الأعلى فى معدلات الإنجاب وحى الأسمرات والمناطق الأكثر فقراً، لرفع وعى السيدات وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، حيث تم إجراء 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والمباعدة بين الولادات.

وقامت وزارة التضامن بتجهيز وتشغيل 65 عيادة «2 كفاية» تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للأسر المستفيدة، وتم توقيع بروتوكول بتجهيز وتشغيل عدد 200 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية تابعة للمشروع بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لتجهيز وتشغيل عدد (150) عيادة، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لتجهيز وتشغيل 50 عيادة.

425 ألف سيدة ترددن على عيادات المشروع التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات الصحة الإنجابية و325 ألفاً استخدمن وسائل تنظيم الأسرة

وتم تنفيذ 2 مليون و100 ألف زيارة تردُّد إلى وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة، واستقبلت عيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية 435 ألف سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية واستخدمت 345 ألف سيدة وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 79% من عدد السيدات المترددات على عيادات «2 كفاية»، وتم تنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 449.682 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة الصحية، والمجتمعية، والدينية.

وقام المشروع بتنفيذ 40 عرض «مسرح شارع»، و20 عرض «سكر بره» بالمقاهى بمراكز وقرى «حياة كريمة»، وحى الأسمرات، استفاد منها 42 ألف مستفيد ومستفيدة، وحصل 52624 مستفيداً من السيدات والأطفال على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال، بـ4 محافظات هى بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، فى إطار حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بالمرحلة الأولى.

وقام المشروع بتدريب 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية من خلال الزيارات المنزلية للأسر المستهدفة، وخلال جائحة كورونا تم إجراء 703 آلاف مكالمة تليفونية للتوعية والمتابعة أثناء تفشى الجائحة.

فى سياق متصل، قام المشروع بتدريب 130 كادراً طبياً مكوناً من طبيبة وممرضة على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وقام «2 كفاية» بتدريب 300 كادر مالى وإدارى بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع، وتدريب 200 رائدة مجتمعية على الدليل التدريبى لبرنامج «وعى» للتنمية المجتمعية بمحافظات أسيوط، والجيزة، والفيوم.

وتم تدريب وتعيين منسقى المشروع بالمحافظات المستهدفة، وعددهم 20، بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتقييم ما يقرب من 400 جمعية ومؤسسة أهلية للاختيار من بينها العيادات الشريكة بالجمعيات الأهلية للعمل ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وجارٍ تجهيز وتشغيل 200 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية خلال عام 2023.

ويعمل برنامج «2 كفاية» على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتى ضمن التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

ووفقاً لوزارة التضامن الاجتماعى، هناك 425 ألف سيدة ترددن على عيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى 325 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 77% من عدد السيدات المترددات على عيادات «2 كفاية».

وتم تنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة «الصحية، المجتمعية، الدينية»، بنحو 56 ألف مستفيد من السيدات والأطفال الذين حصلوا على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات «بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الدقهلية» بحملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل».

وتم رفع وبناء قدرات 2000 مثقفة مجتمعية، 130 كادراً طبياً، 300 كادر مالى على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة.