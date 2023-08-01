«الصحة» تحذر من الإسراف في تناول الأرز والمكرونة: أضرارها بالغة

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين، بشأن الإسراف في تناول الأرز والمكرونة، إذ يؤدي للإصابة بالسمنة.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، منشور توعوي لها، حذرت فيه المواطنين، من خطر الإصابة بالسمنة، والقيام بعادة يومية تسبب الإصابة بها، وتساهم في الإصابة بالقلب والضغط.

وقالت الوزارة، يجب على المواطنين ضرورة التقليل من تناول الأطعمة عالية الكربوهيدرات، مثل الخبز والأرز والمكرونة، لتحمي نفسك من الإصابة بالسمنة.

اتباع نظام غذائي صحي سليم للمواطنين

ونصحت المواطنين، بضرورة اتباع نظام غذائي يعتمد على تناول الخضروات والفاكهة، لافتة إلى أهمية ممارسة الرياضة وانعكاسها على الصحة العامة للجسم، وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام، لافتة إلى إمكانية تناول الأرز والمكرونة، لكن بكمية محددة تشبه الجسم، وفقا للنظام الغذائي المتبع بشرط عدم الإسراف فيهم.

يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورفع حالة التوعية الصحية لدى المواطنين، بالعادات والسلوكيات الخاطئة، والبعد عنها، لما لها من أضرار جسيمة على أجهزة الجسم.

حملة 100 يوم صحة تضم تخصصات متنوعة تبدأ بحديثي الولادة

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين، إلى ضرورة الاشتراك في حملة 100 يوم صحة، لافتة إلى أن الحملة تقدم كافة الخدمات الصحية لها بشكل مجاني، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، وهي تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء داخل كل الوحدات الصحية، وداخل المؤسسات والميادين الكبرى.

ووجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الاشتراك في الحملة قبل انتاءها، حيث أنها تضم مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية، تبدأ من حديثي الولادة وكبار السن والسيدات والمراهقين.