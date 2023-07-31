خطة «التنمية المحلية» لتخفيف الأحمال.. منع استخدام الإنارة بافتتاح المحلات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تواصل استمرار تلقي شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات من خلال مبادرة «صوتك مسموع» إذ تتلقى المبادرة الشكاوى الخاصة بأي مخالفات البناء أو تعديات أو إشغالات ومواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش، والنظافة وتعريفة المواصلات وغيرها، إذ يتم التواصل الفوري مع الحي المختص لبحث الشكوى والرد عليها من أجل نيل رضا المواطنين واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للأحياء والمدن.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن الوزارة مع الجهات المختصة والمحافظات تتابع خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين وواجهات المحلات وأعمدة الإنارة دون الإضرار بالمواطنين ومن أجل تحقيق الصالح العام، لافتًا إلى أن من ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء منع استخدام الإنارة في افتتاح المحلات من أجل تخفيف الأحمال والعمل على ترشيد الطاقة.

ترشيد الطاقة في واجهات المحلات وإعلانات الشوارع

وأشار إلى أن الوحدات المحلية والمحافظات تتابع على مدار الساعة ترشيد الطاقة في واجهات المحلات وإعلانات الشوارع وأيضا خفض درجة التكييف المركزي بالمولات، مع خفض إضاءة أعمدة الإنارة بالشوارع بما يتناسب مع الوضع العام دون الإضرار بالمواطنين.

وأوضح أن العمل يوم الأحد أون لاين لموظفي الحكومة وتحديدا بوزارة التنمية المحلية ودواوين المحافظات يساهم في خفض استهلاك الكهرباء، وأيضا الالتزام بمواعيد غلق المحلات يساهم في ترشيد الاستهلاك وتوجد متابعة مستمرة من غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة بشأن كل الملفات ومنها ترشيد الاستهلاك.