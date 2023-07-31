وزير الصحة الأسبق يقدم نصائح للراغبين في الالتحاق بكليات الطب.. تعرف عليها

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إقبال الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة على كليات الطب والصيدلة يجب أن يكون مدروسا، لاسيما وأن خريجي كليات الطب البشري والبيطري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، لا ينتهي بهم قطار التعلم عند الحصول على الشهادات الجامعية، ولكن يظل أمر التعلم والتدريب والبحث عن الجديد في مجال العلوم مستمرا طوال العمر.

مهنة الطب لا تعرف سن المعاش

وقال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»: «الطبيب لا يعرف سن الستين أو الخروج على المعاش، فهي مهنة البحث والتعلم، رسالة لا يستطيع أن يحملها إلا المؤمن برسالتها، لذلك أنصح الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة التمهل قبل ملء استمارة التنسيق الإلكتروني للجامعات لاختيار الالتحاق بكليات الطب».

التطور الدائم في مهارات التعلم والتدريب

وروى الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قصة دخوله كلية الطب قائلا: «كنت ارغب في دراسة الطب لإيماني بهذه الرسالة المهمة، وبذلت قصارى جهدي لخدمة أي مريض، وكنت ومازلت أدرس واتعلم ولم أفقد الشغف بالمهنة، وهو ما أطالب به أبنائي المتفوقين في الثانوية العامة، أن يكونوا على قدر المسئولية عند الالتحاق بهذه المهنة والتي تشهد تطورا لحظيا على مستوي العالم في مجال التنمية المهنية المستدامة».

استخراج رخصة العمل للأطباء

وشدد وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن تجديد رخصة العمل لكل طبيب تتم كل 5 سنوات، وكذلك تعديل الدرجة المهنية في القطاع الطبي الأمر الذي يستلزم الاطلاع الدائم في مجال التخصص.

ويشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان اعتمد اليوم نهائيا نتيجة الثانوية العامة لطلاب العلمي والأدبي لعام 2023.