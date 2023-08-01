حمدى بتشان وحسام حسني وعصام كاريكا في حفل غنائي بالساحل الشمالي

يواصل موسم الصيف الكشف عن كثير من الحفلات الغنائية المميزة، التي يحييها عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربي في أجواء مميزة، تتناسب مع الأجواء الصيفية.

وواحدة من ضمن حفلات الصيف، سيحييها الفنان عصام كاريكا بصحبة حمدى بتشان وحسام حسني، وذلك في واحدة من حفلات مدينة الساحل الشمالي الخميس المقبل.

حفل غنائي لحمدي بتشان وحسام حسني وعصام كاريكا

وسيقدم الثلاثي عصام كاريكا وحمدى بتشان وحسام حسني، عددا كبيرا من أغانيهم المميزة، التي يحبها الجمهور، ويتفاعلون معها بشكل كبير.

يذكر أن الفنان عصام كاريكا، قال في تصريحات له إنه يستعد لأغنية جديدة مع محمد منير، وبالفعل تم تسجيلها، وستطرح قريبا، وهي من كلمات الشاعر باسم عادل.

أما الفنان حمدى بتشان كان طرح مؤخرا أغنية بعنوان سطلانة، بالتعاون مع عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحققت نجاحا كبيرا وتفاعل من الجمهور.