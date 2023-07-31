إيهاب توفيق يروج لأغنيته الجديدة «ولا حاجة».. ألحان عصام كاريكا (فيديو)

روج الفنان إيهاب توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة «ولا حاجة»، التي من المقرر طرحها الفترة المقبلة.

ونشر إيهاب توفيق «برومو» الأغنية، وعلق عليها قائلا: «إنتي عارفة الشوق بيعمل فيا إيه؟ ولا حاجة! إنتي عارفه الحب حرك فيا إيه؟ ولا حاجة! انتظروا أغنية ولا حاجه قريبا، كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير».

أغاني إيهاب توفيق

وطرح إيهاب توفيق، مؤخرا، أغنية «غلطان»، التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية على «يوتيوب».

وتقول كلماتها: «ده كان جمبي ومعايا ماعرفتش قيمته ايه.. ليه لما بعدت عنه بقيت بسأل عليه، من بعد ما كان في حضني دلوقتي بحلم بيه، غلطان واستاهل يا قلبي أكتر من اللي أنا فيه، دلوقتي بقول يرجع ونفسي ألاقيه ازاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه».