عصام كاريكا يكشف عن طلب غريب لعلاء عبد الخالق قبل رحيله.. «متكتبش شهادة وفاتنا»

نشر الملحن والمطرب عصام كاريكا، فيديو عبر صفحته على الفيس بوك يكشف به عن طلب غريب طلبه منه علاء عبد الخالق في آخر أغنية كان يلحنها له.

وحكى عصام كاريكا القصة: «الفيديو ده والله أنا بعمله عشان في حاجة غريبة حصلت قريب، كنت بعمل أغنية لعلاء وكان فيها كلمة إحنا خايفين نيجي جنبك تكتبي شهادة وفاتنا ساعتها علاء قال بلاش كلمة شهادة وفاتنا، خلينا عايشين الله يرحمك يا علاء، كان فنان جميل وكبير وعملت له أغاني كتيرة».

نجوم الغناء يودعون علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة

وودع عدد كبير من مطربي التسعينيات، الفنان الراحل، إذ شاركوا في تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن بينهم إيهاب توفيق، حميد الشاعري، حسام حسني، حمادة أبو اليزيد، منى عبد الغني والتي دخلت في نوبة حادة من البكاء.