عصام كاريكا: «أغنية جديدة لمحمد منير من تلحيني.. ونفسي أشتغل مع أنغام»

قال الفنان عصام كاريكا إنه يتمنى العمل مع الفنانة أنغام، مردفا أنه عمل قبل ذلك مع شيرين عبدالوهاب في فيلم «ميدو مشاكل» إضافة لديانا حداد ونوال الزغبي وبسكال مشعلاني، «مفضلش إلا أنغام».

تجربته مع محمد منير

وأضاف «كاريكا»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن تجربته مع الفنان الكبير محمد منير في تلحين أغنية «أنا عمري ما عيني دمعت» كلمات الفنان مصطفى كامل، متابعا: «اتقابلنا في بيته، وكانت أول مرة أشوف فيها محمد منير، وبعد ما سمعها قالي دي بتاعتي وبعدها بأسبوع سجلها في الاستديو».

كلمات «أنا الذي»

وكشف عن تلحينه أغنية جديدة لمحمد منير قريبا باسم «أنا الذي»، متابعا: «داخلين فيها يومين تلاتة، واتفقنا خلاص على أغنية أنا الذي.. وكلماتها أنا الذي غنا وطبل.. أنا الذي بحر جبل.. أنا اللي قلبي ياما اتبهدل.. أنا ولد أصول.. أنا الذي عاشق حبيت.. ياما روحت وجيت ونمت من غير ماتعشيت بقى كده معقول؟».