أحمد الطاهري عن تبرع المتحدة بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»: فكر مؤسسي

تحدث الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتخصيص عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة.

التبرع لمبادرة حياة كريمة فكر مؤسسي

قال الطاهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» مع عمرو خليل، المذاع عبر شاشة قناة «CBC»: «الموضوع في الأساس فكر مؤسسي، كان تكليف مجلس إدارة الشركة المتحدة في فترة الإعداد لمهرجان العلمين، أن هناك أهداف محددة مطلوب تحقيقها من هذا المهرجان، بداية من وضع مدينة العلمين الجديدة في موقع مميز على خريطة الترفيه في الشرق الأوسط وفي العالم، والاستفادة من المهرجان، والحالة التي يخلقها، وملايين الزوار المتوقعين والسياح، والترويج لمصر بشكل عام، ومدينة العلمين باعتبارها مستضيفة للحدث، فضلا عن البعد الأصيل وهي خدمة ترفيهية مقدمة للجمهور المصري».

مهرجان العلمين ليس قاصرا على الحفلات فقط

أضاف الطاهري: «من خلال قطاع القنوات الإخبارية، أو أي زميل عايش في الفترة الماضية في مهرجان العلمين، سهل جدا أنه يرصد ويوجد مسرح عام، ومسرح الشارع، وعروض مجانية، وندوات، تبدأ من الأسبوع القادم، وأن المهرجان ليس قاصرا فقط على حفلات لنجوم ونجمات، ورأينا حالة إسعاد يونس في العلمين، والحالة التي قامت بها».