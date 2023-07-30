أحمد الطاهري: مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ مدينة العلمين تحتضن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اليوم، مشيرًا إلى مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وهو موقف معلن، حيث إنها تشكل جزءا رئيسا للأمن القومي المصري.

لم تتوقف جهود مصر نحو القضية الفلسطينية

وأضاف «الطاهري»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني هدف استراتيجي مصري منذ عام 2007، فلم تتوقف الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الجهود المصرية في هذا الصدد مركبة وموزعة على الكثير من الأنشطة ما بين الأمنية والسياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية والاقتصادية والإنسانية.

إنهاء الانقسام الفلسطيني

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي، أن هذه الجهود وضعت أمامها إنهاء الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007 إلى اليوم هدفا استراتيجيا ولم تتوقف مصر أبدا عن فتح قنوات الاتصال مع جميع الأشقاء في القوى السياسية والفصائل الفلسطينية، ولم تتوقف أبدا عن تقريب وجهات النظر أو محاولة إحداث التقارب وإيجاد المناخ المناسب لتحقيق التوافق.

وأوضح أن مصر ليس لديها صالح إلا الشعب الفلسطيني والحقوق التاريخية لهذا الشعب وتقوية الموقف الفلسطيني، وبالتالي عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى كقضية مركزية إلى العالم العربي، مؤكدا أن كل ما يمس الحكومة الإسرائيلية إيجابا أو سلبا ينعكس بشكل أو آخر على الشأن الفلسطيني، ولكن يجب التركيز على ما يجب أن يفعله الفلسطينيون بخصوص تقوية موقفهم بغض النظر عما يحدث داخليا في إسرائيل الآن.