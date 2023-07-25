أحمد الطاهري يعلن تنظيم ندوات للنخبة المصرية على هامش مهرجان العلمين

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تنظيم القنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة عددًا من الندوات العامة على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

تركة الصراع العالمي.. أبرز موضوعات الندوات

وقال «الطاهري»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «على هامش مهرجان العلمين تنظم القنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة عدد من الندوات العامة يتحدث خلالها نخب مصرية في الفن والثقافة والرياضة والسياسة فضلا عن ملفات وقضايا نوعية للمهتمين مثل (ملف الألغام) وتركة الصراع العالمي إبان الحرب العالمية الثانية في العلمين وكذلك موضوعات وقضايا تتعلق بالسياسة الدولية وفي مقدمتها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية».

عقد ندوات استراتيجية عن حرب أكتوبر

وأضاف رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة: «أما الندوات الاستراتيجية تمّ تخصيصها لدراسة وفهم حرب أكتوبر بداية من حرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر العظيم وذلك بمناسبة اقتراب الذكرى الـ50 للنصر المجيد الذي غير حركة التاريخ».